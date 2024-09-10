Шойгу предсказал будущее БРИКС

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прогнозирует рост экономического потенциала БРИКС. Соответствующее заявление он сделал в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

Как уточнил Шойгу, у данной организации «большое будущее». Напомним, что БРИКС — межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Турция осуществила подачу заявки на вступление в БРИКС. Отмечалось, что данный шаг - стремление турецкой стороны усилить свое влияние в мире и расширить связи с развивающимися государствами.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявлял, что у Турции есть право решать, к каким блокам присоединяться. Данная страна продолжает оставаться кандидатом на вступление в Европейский союз, отметил он.