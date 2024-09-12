Сокращение добычи нефти в России назвали недостаточным

Добыча нефти в России в августе составила 9,11 миллиона баррелей в сутки, что на 80 тысяч баррелей меньше, чем в июле, но на 130 баррелей больше, чем предусматривают квоты ОПЕК+. Об этом говорится в сентябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

В организации отметили, что лимиты участников сделки о сокращении добычи предусматривали для России объем 8,98 миллиона баррелей в сутки. Также указано, что с учетом остальных жидких углеводородов добыча в России в августе составила 10,6 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго России ранее признавало, что с апреля по июль российские нефтяные компании превышали целевые показатели в рамках сделки ОПЕК+. В ведомстве объясняли ситуацию разовыми проблемами и техническими особенностями сокращения добычи.

Компенсировать превышение в правительстве обещали до конца сентября. При этом вице-премьер Александр Новак в начале сентября утверждал, что к концу августа Россия начала исполнять свои обязательства по сокращению добычи.

Также в докладе МЭА говорится, что доходы России от продажи нефти и топлива в августе до минимальных с середины прошлого лета 15,3 миллиарда долларов.