Мишустин заявил об уверенном развитии экономики на фоне СВО

Российская экономика уверенными темпами развивается несмотря на то, что западные страны оказывают давление в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в статье для журнала «Разведчик», передает РИА Новости.

Мишустин утверждает, что Россия нашла «эффективные ответы на многие вызовы», а также разработала действенные механизмы реагирования. Весной он заявлял, что экономика РФ уверенно адаптируется к внешним вызовам и трансформируется, исходя из собственных национальных задач.

Ранее представитель Минэка сообщил «Известиям», что темпы роста экономики оцениваются более оптимистично, чем это было ранее. В 2024 году, как прогнозирует ведомство, ВВП России увеличится на 3,9%. Также министерство незначительно повысило ожидания по 2025–2027 годам — до 2,5%, 2,6% и 2,8% соответственно.

Также до этого президент РФ Владимир Путин высоко оценил темпы роста экономики России. Так, по его словам, валовой внутренний продукт за первые полгода вырос на 4,6%. Глава государства отметил, что рост объема промышленного производства в стране составил 4,4%.