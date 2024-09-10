Объем торговли России с Туркменистаном взлетел

По итогам первой половины 2024 года товарооборот России и Туркменистана вырос на 73,5 процента в денежном выражении в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом заявил заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач. Lenta.ru

«Если в прошлом году взаимный товарооборот между Россией и Туркменистаном в физическом выражении вырос на 13%, то в этом году за полугодие мы приросли в денежном выражении на 73,5%. Действительно, более $700 млн за начало года мы уже наторговали, причем растет как экспорт, так и импорт. Номенклатура взаимной торговли усложняется, повышается роль товаров высокого передела», - сказал он в ходе выступления на Инвестиционном форуме Туркмении (TIF-2024). ТАСС

Отмечается, что в мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что товарооборот между Россией и Туркменией увеличивается недостаточно быстрыми темпами. Газета.Ru