В США сделали прогноз по стоимости нефти Brent

Стоимость нефти марки Brent в сентябре вернется на уровень выше $80 за баррель на фоне сокращения мировых запасов нефти. Такой прогноз содержится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

"Несмотря на снижение цены Brent до $73 за баррель 6 сентября, мы ожидаем, что продолжающееся сокращение запасов нефти подтолкнет цены обратно на уровень выше $80 за баррель в этом месяце", - говорится в отчете.

Эксперты Минэнерго США также подчеркивают, что запасы в четвертом квартале сократятся сильнее, чем ожидалось ранее, поскольку страны ОПЕК+ решили отложить увеличение добычи нефти до декабря.