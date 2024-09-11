Британия расширила санкции против России

Британия добавила в санкционный список еще 10 российских судов
Великобритания расширила санкции против России, добавив в черный список еще 10 российских судов.
Обновленный документ был размещен на сайте британского Минфина.
В нем утверждается, что суда якобы "вовлечены в деятельность, целью которой является дестабилизация Украины", и создают угрозу ее суверенитету и независимости. Согласно версии Лондона, они осуществляют транспортировку нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третьи страны.