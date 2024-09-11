Турецкие банки потеряли миллиарды долларов из-за санкций против России
Турецкие банки потеряли два миллиарда долларов из-за санкций США против России. Об этом заявил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин, его цитирует РИА Новости.
По словам эксперта, из-за давления на турецкие банки, только за восемь месяцев те потеряли экспортной выручки на миллиарды, а если учитывать перспективу — то еще больше. Экономические отношения между двумя странами не ухудшатся окончательно, но возможности их развития уже упущены.
«Как Россия будет опираться на Турцию, когда у нее возникнут проблемы? Я уверен, что экономический персонал Кремля наверняка задается этим вопросом. И их турецкие коллеги тоже должны об этом думать», — добавил он.