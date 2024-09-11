В России оценили риски остаться без зерна из-за непогоды

Несмотря на весенние заморозки в ряде регионов Центральной России и продолжительную засуху в южных областях страны, объемов урожая зерна, масличных культур, сахарной свеклы хватит, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка. Об отсутствии рисков остаться без ключевых агрокультур из-за непогоды заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

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Руководитель ведомства отметила, что вопреки неблагоприятным погодным условиям российские аграрии и растениеводы смогут добиться «достойных» результатов по сбору различных видов сельхозкультур. В итоге, как ожидает Лут, закроются не только потребности внутреннего рынка, но и обеспечится необходимый экспортный потенциал.

Она добавила, что в настоящее время сохраняется положительная динамика производства в животноводстве. Речь, в частности, идет о восстановлении объемов производства скота и птицы после тяжелой эпизоотической ситуации (широкого распространения заразной болезни животных среди одного или многих видов). Кроме того, растут объемы выпуска сырого молока, резюмировала Лут.

Ранее глава Минсельхоза сообщила, что с января 2024 года российские агроэкспортеры смогли нарастить суммарные объемы вывоза продовольственной продукции на восемь процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го, до 70 миллионов тонн. За этот период заметно расширилась и география поставок. В частности, начались поставки ячменя в Катар, а покупатели из Марокко стали активно интересоваться импортом жмыхов. В свою очередь, Индия и Египет впервые приобрели российские соки.