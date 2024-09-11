Стоимость золота установила новый рекорд

Стоимость золота в среду днем значительно повысилась. Драгметалл торгуется около $2550 за тройскую унцию, передает РИА Новости.

Агентство напоминает о том, что исторический рекорд был зафиксирован 20 августа. Тогда цена достигла $2570,4 за унцию.

По словам главы золотодобывающей компании «Полюс» Алексея Востокова, мировые цены демонстрируют рост в связи с ожиданием снижения ставки ФРС США. Среди других факторов, как уточнил он, - высокий спрос инвесторов и центробанков, а также геополитические риски. Эксперт не исключает дальнейшего подорожания золота в этом году.

Ранее аналитики Goldman Sachs спрогнозировали, что к началу 2025 года цена золота вырастет до $2700 за унцию. Эксперты заявляли, что ожидают роста цен до новых рекордных значений.