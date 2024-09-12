Глава Минприроды: крупные месторождения в РФ почти исчерпаны

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в России крупные и легкооткрываемые месторождения почти исчерпаны. Потенциал есть только в Арктической зоне и труднодоступных регионах Дальнего Востока и Сибири.

Об этом он заявил в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства. По словам Козлова, на сегодня геологически изучены только 35% дальневосточных и 45% сибирских территорий.

«На сегодня практически все рентабельные запасы уже под лицензиями. Крупные и легкооткрываемые месторождения почти исчерпаны. Учитывая задачу по сырьевому суверенитету, мы просто обязаны минимизировать импорт. У нас сейчас 17 таких видов сырья, мы их называем дефицитными. По десяти видам у нас запасов достаточно, а по семи видам разведанных запасов у нас примерно сроки 5–15 лет, и нам нужно наращивать геологоразведку по ним: это уран, хром, марганец, титан, плавиковый шпат, вольфрам и алюминий», – рассказал министр.

В ходе пленарного заседания ВЭФ-24 Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в федеральном бюджете на следующие три года финансирование программ изучения недр Дальнего Востока и Сибири, подготовленных в рамках федерального проекта «Геология. Зарождение легенды». Козлов добавил, что эти программы включают 329 перспективных участков геологоразведки, причем треть из них – это дефицитное сырье.

«Например, вольфрамовые руды в Якутии, уран – в Бурятии, медно-порфировые объекты – в Магадане и Хабаровском крае. Традиционное сырье тоже не забываем: золото, алмазы, уголь, медь, железные руды – все останется», – уточнил он.

Из 329 участков получится свыше тысячи новых месторождений, которые будут выставлены на аукцион. На 1 рубль вложенных государственных средств придётся десять рублей частных инвестиций.