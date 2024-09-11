В России заявили об исчерпанности крупных и легко открываемых месторождений

Крупные и легко открываемые месторождения в России почти исчерпались, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством. News.ru

«Крупные и легко открываемые месторождения почти исчерпаны. Геологи вынуждены продвигаться все дальше в Арктическую зону и труднодоступные регионы Дальнего Востока и Сибири», — заявил он. RT на русском

В тоже время, по словам министра, потенциал поиска полезных ископаемых есть. В частности, как отметил глава Минприроды, на Дальнем Востоке геологически изучено только 35% территорий, а в Сибири - 45%. Российская газета

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о планах по разработке новых месторождений полезных ископаемых в Березовском и Белоярском районах Арктической зоны. Так, ресурсная база этих районов насчитывает порядка 166 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа. Ura.Ru