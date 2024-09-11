В России обнаружили рекордное количество янтарных самородков

Четыре огромных янтарных самородка обнаружили в Калининградской области России. Об этом в среду, 11 сентября, рассказали в пресс-службе АО «Янтарный комбинат».

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В компании отметили, что это рекордное количество драгоценного минералоида, обнаруженного за две недели. Из недр Приморского карьера специалисты достали четыре камня, каждый из которых весил более килограмма. Они были найдены в пласте, образовавшемся за десятки миллионов лет до наших дней.

Самородкам уже дали названия — «Офицерский», «Горняк», «Первоклассник» и «Сувенир Балтики». После обработки и промывки их вес составил 1186 граммов, 1110 граммов, 1022 грамма и 2124 грамма соответственно. Геммолог компании Анна Дугина пояснила, что они могли сформироваться благодаря крупному лесному пожару, который вызвал обильное вытекание смолы из деревьев, которая затем окаменела.

В пресс-службе комбината отметили, что с начала 2024 года работникам удалось извлечь из недр 10 самородков, каждый из которых весил более килограмма. Они будут отправлены на экспертизу в Гохран России.

Пенсионерка из Румынии десятилетиями подпирала дверь самородком из янтаря, чью стоимость специалисты позже оценили в порядка миллиона евро. При этом камень не привлек внимание даже воров, проникших однажды в ее жилище.