РБК: Минэкономразвития заложило в стрессовый прогноз переохлаждение экономики РФ

Минэкономразвития разработало консервативный (стрессовый) вариант макроэкономического прогноза на период до 2027 года, куда заложило различные возможные неблагоприятные факторы. Об этом пишет РБК, ознакомившийся с проектом документа, подлинность которого подтвердили два источника. В числе неблагоприятных факторов называются замедление мировой экономики, усиление санкционного давления, снижение численности занятых в экономике и ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка РФ. Результатом этого может стать "переохлаждение" российской экономики в 2025 году.

В материале сказано, что в результате переохлаждения экономики в 2025 году инфляция может сложиться ниже цели ЦБ и составить 3,7% (декабрь к декабрю). Это потребует реакции регулятора в виде резкого снижения ключевой ставки, что с учетом отложенного спроса может привести к повышенному росту цен в 2026–2027 годах и запустить новый цикл ужесточения денежно-кредитных условий.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что повышение ключевой ставки позволяет снизить перегрев экономики. Согласно прогнозам, которыми эксперты поделились с "Газетой.Ru", ЦБ на предстоящем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 18% или повысит ее до 19-20%. Что делать вкладчикам, инвесторам, заемщикам и ждать ли укрепления рубля — в нашем материале.