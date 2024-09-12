Спрогнозировано, на сколько ЦБ РФ повысит ключевую ставку

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков не исключил увеличения в России ключевой ставки до 19% годовых 13 сентября. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Известиями».

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Напомним, что Совет директоров Центробанка РФ уже завтра примет решение по ключевой ставке. Собеседник издания считает, что регулятор будет выбирать между сохранением и повышением ключевой ставки. По его словам, в итоге ЦБ, вероятно, выберет ее рост до 19% годовых.

Специалист обратил внимание на недельную дефляцию в стране. Он отметил, что потребительские цены упали на 0,02%. Вместе с тем, по словам Ряскова, прошло еще слишком мало времени для уверенного разворота трендов.

Ранее директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка заявил «Известиям», что в сентябре ключевая ставка может быть увеличена. Показатель, возможно, будет находиться на высоком уровне, после чего начнется цикл падения.