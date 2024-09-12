Риски стагфляции прибавили аргументов для повышения ключевой ставки ЦБ

У Банка России прибавилось аргументов для повышения ключевой ставки, пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на последнюю порцию данных, опубликованную перед заседанием совета директоров регулятора по этому вопросу (состоится в пятницу, 13 сентября).

Так, мониторинг предприятий ЦБ зафиксировал снижение общего индекса бизнес-климата с 6,8 до 5,7 пункта, произошедшее на фоне резкого ухудшения оценок текущего выпуска и спроса до минимумов конца 2022-го. При этом ожидания в отношении выпуска и спроса, наоборот, растут (с 12,6 до 13,4 пункта), что, вероятно, связано с перспективой увеличения господдержки, отмечается в материале.

«Отчет подсвечивает риски стагфляции — падение выпуска при повышенных инфляционных тенденциях», — приводится мнение Дмитрия Полевого из «Астра УА».

Эксперт, отметив, что в целом баланс аргументов к предстоящему заседанию ЦБ остается прежним, признал, что повышенные инфляционные ожидания в рознице — предприятия розничной торговли ждут, что в ближайшие три месяца отпускные цены вырастут более чем на 11 процентов в годовом выражении — являются поводом для беспокойства. Как уточнил Александр Исаков из Bloomberg Economics, этот показатель считается одним из самых надежных опережающих индикаторов инфляции на горизонте один-два месяца.

Комментируя предыдущее решение совета директоров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина констатировала, что экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ключевой ставки присутствовали бы риски стагфляции.

Эксперты не считают предрешенным вариант с подъемом ставки в пятницу. Так, некоторые полагают, что ожидаемое повышение отложат до октября, чтобы получить больше данных о состоянии экономики. В то же время с тем, что ставка вырастет до конца текущего года, в целом согласно большинство специалистов.