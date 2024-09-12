В МЭА спрогнозировали резкое ускорение роста мирового предложения нефти

В 2025 году темпы роста среднесуточных объемов мирового предложения нефти превысят показатель 2024-го более чем в три раза — до 2,1 миллиона баррелей. Такой прогноз аналитиков приводится в сентябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

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Для сравнения, в этом году, как ожидают эксперты, темпы роста глобального предложения сырья будут находиться на уровне 660 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, если их прогноз сбудется, в следующем году показатель вырастет примерно на 1,44 миллиона к темпам 2024-го.

В то же время темпы роста глобального среднесуточного спроса на нефть, согласно оценке МЭА, в следующем году будут сильно отставать от динамики увеличения объемов предложения. В организации ожидают, что мировой интерес к сырью в 2025-м вырастет на 950 тысяч баррелей в день. Таким образом, рост предложения нефти в следующем году может превысить рост спроса в 2,2 раза.

Ранее в МЭА спрогнозировали достижение пикового спроса на нефть в мире в 2029 году. После этого, как ожидают аналитики, глобальный интерес к сырью на глобальном уровне начнет стабильно падать. Согласно их оценке, в 2026 году мировой спрос на нефть составит 105 миллионов баррелей в сутки, в 2027-м — достигнет уровня в 105,3 миллиона, а в 2028-м — вырастет до 105,6 миллиона. В 2029-м, по мнению экспертов, глобальный интерес к нефти стабилизируется на уровне 2028 года, а по итогам 2030-го — упадет до 105,4 миллиона.