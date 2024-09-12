РЖД прокомментировали слухи о росте тарифов

В сети РЖД заявили об отсутствии дефицита парка грузовых вагонов. Кроме того, там отметили, что тарифы монополии сохраняются в течение года, передает РИА Новости.

В компании также подчеркнули, что на перевозки с востока страны предусмотрены скидки. О повышении тарифов на доставку грузов с Дальнего Востока из-за нехватки подвижного состава сообщили ранее СМИ. Как утверждалось, речь идет о росте в 20%. Подчеркивалось, что это обусловлено троекратным увеличением транзита товаров из Китая в Европу по сети РЖД и в отечественных вагонах.

В РЖД заявили, что темпы поступления нового парка на сеть РЖД опережают выбытие старых вагонов. За последние 6 лет парк продемонстрировал рост на 235 тысяч единиц (+21%) и достиг 1 миллиона 348 тысяч единиц.

Количество вагонов превышает предельно допустимые технологические параметры инфраструктуры железнодорожного транспорта на 220 тысячи единиц, сообщили в компании, сославшись на оценку отраслевых институтов.