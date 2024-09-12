Экономист объяснил, как повлияет на Россию кризис в Китае

Спад мировой экономики, в том числе из-за кризиса в Китае, представляет немалые риски для России, объяснил NEWS.ru член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку, экономист Станислав Паулаускас.

По его словам, спрос на российский экспорт в Китае может уменьшиться, а в России способны вырасти цены на товары из Поднебесной.

«Для российского рынка спад мировой экономики, в том числе из-за кризиса в Китае, представляет немалые риски. Россия, как экспортер сырьевых товаров, может пострадать от уменьшения спроса со стороны Китая», — говорит эксперт.

Он напоминает, что из-за высоких ставок на кредитование в рублях российским компаниям становится сложно брать кредиты в национальной валюте. Поэтому банки предлагают возможность взять кредиты в китайских юанях. С учетом того, что Китай — основной торговый партнер, а юань — главная валюта для международных расчетов, вероятно, что цены на товары из Китая на российском рынке могут снова повыситься.

«В мировом масштабе падение китайских акций и слабеющий юань могут вызвать финансовую волатильность и ухудшение инвестиционного климата», — отмечает Паулаускас.

Ранее стало известно, что палата представителей конгресса США рассмотрела законопроекты, направленные против Китая, поддержав несколько инициатив. Среди них закон об учреждении в США фонда по борьбе с «злонамеренным влиянием КНР». Вместе с этим в США одобрили закон, обязывающий американских представителей в МВФ бороться с ростом доли юаня в корзине специальных прав заимствования расчетных денежных единиц.