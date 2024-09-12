В ЦБ рассказали об изменениях в реальном эффективном курсе рубля

По предварительным данным, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за первые восемь месяцев продемонстрировал рост на 7,9%. При этом в августе он понизился на 1,7%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы ЦБ РФ.

Реальный курс рубля к доллару в августе упал на 1,7% в сравнении с июлем, к евро — на 2,8%, а к юаню — на 0,2%. Номинальный курс рубля к доллару в августе сократился на 1,8%, к евро — на 2,8%, к юаню — вырос на 0,1%.

Ранее аналитики «БКС Мир инвестиций» заявили РБК, что на текущей неделе не ожидается значительной волатильности валютных курсов. Однако, по мнению экспертов, давление продавцов на рубль сохранится.

Главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич отмечал, что российская валюта в рамках следующей недели получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров. Как уточнил он, ситуация окажет давление на курс юаня.