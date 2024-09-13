Цена золота побила очередной рекорд

Цена фьючерса на золото повышается в пятницу, 13 сентября, на 0,7%, до нового рекордного значения. Так, стоимость продемонстрировала рост выше отметки в 2 600 долларов за тройскую унцию, следует из данных нью-йоркской биржи Comex.

Указанный уровень является максимальным. По состоянию на 12.34 мск стоимость декабрьского фьючерса на золото поднялась на 18,45 доллара, или на 0,71%, до 2 599,05 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель максимально достиг 2 600,75 доллара. Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивается на 1,26%, до 30,485 доллара за унцию.

Напомним, что ранее декабрьские фьючерсы на драгметалл на Чикагской товарной бирже подорожали до $2573 за унцию. Как писало агентство Bloomberg, на ситуацию повлияли новые экономические данные США, решение ЕЦБ снизить ставки и ожидания, что к снижению перейдет и ФРС в ближайшее время.

Ранее эксперты, опрошенные «Коммерсантом», не исключили дальнейшего подъема цен на золото. Они указывали на волатильность на фондовых рынках и неясные перспективы мировой экономики.