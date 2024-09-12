Цена золота обновила исторический рекорд

Стоимость золото обновила исторический рекорд, поднявшись выше 2570 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нью-йоркскую биржу Comex.

К 16:52 по московскому времени цена декабрьского фьючерса на золото поднялась на 25,2 доллара или на 0,99%. Таким образом стоимость данного драгоценного металла составила 2567,2 доллара за тройскую унцию.

При этом несколькими минутами ранее этот показатель достигал нового исторического максимума в 2570,85 доллара.