Эксперты раскрыли, какой будет ставка ЦБ в ближайшее время

Центробанк России 13 сентября сохранит ключевую ставку, она останется на уровне 18%, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков.

© РИА Новости / Сергей Гунеев

Часть из них допускает повышение на 1 или 2 процентных пункта. Эксперты считают, что пространство для снижения ставки появится у Банка России в 2025 году — не раньше конца первого квартала.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов заявил, что регулятор в сентябре сохранит ключевую ставку. Основные предпосылки — это сигналы о постепенном развитии трендов к снижению инфляции, а также охлаждению экономической активности и внутреннего спроса. При этом есть серьезный риск сдвига начала цикла смягчения денежно-кредитной политики на середину предстоящего года.

О сохранении ключевой ставки на уровне 18% говорит и главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. По его словам, аргументы за сохранение ставки перевесят на ближайшем заседании другие сценарии.

«В текущей ситуации ЦБ выбирает между скоростью достижения цели и стабильностью и устойчивостью процесса достижения цели и удержания инфляции», — указал он.

Отмечается, что сценарий дальнейшего повышения несет в себе много рисков, в том числе – «передавить» экономику и затем начать быстрое снижение ставки.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что в рамках стратегии ЦБ РФ, «есть аргументы и за сохранение ставки, и за повышение на 100 базисных пунктов». Он назвал ситуацию на рынках сложной и первые сигналы охлаждения экономики заставят регулятор не двигать ставку и не менять риторику. Первое снижение ставки, по его словам, возможно в конце второго квартала 2025 года.

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев также указал, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине следующего года, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. При этом темп снижения ключевой ставки будет достаточно медленным.

Ставка может повышаться и дальше, так как инфляция складывается выше прогнозного диапазона Банка РФ на конец этого года 6,5-7%, в-третьих, в августе продолжили расти инфляционные ожидания населения и бизнеса.