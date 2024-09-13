Названы главные риски бизнеса при торговле с Китаем

Западные санкции существенно осложнили торговлю российских импортеров с Китаем, работа стала сопровождаться существенными рисками и расходами и пока улучшения ситуации не видно. Главные проблемы перечислил «Коммерсантъ».

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Одной из них названа слишком высокая стоимость услуг посредников, которые берутся обеспечить переводы средств. Старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло рассказал, что если импортер крупный, с объемом закупок 200-300 тысяч долларов в месяц, то ставки выглядят неплохими, но для игроков помельче они доходят до восьми-десяти процентов.

Комиссия платежных агентов начинается от трех процентов, но особенности определения валютных курсов могут фактически увеличивать ее. Дело в том, что посредники смотрят не на курс ЦБ, а на индикаторы банков, а те отличаются.

Отдельной опасностью стала активизация мошенников, которых уже довольно много на рынке. Они выдают себя за компании, помогающие российскому бизнесу, но жертва, которая отправляет им деньги за товар, в итоге не получает ни того, ни другого, платежный агент через какое-то время просто перестает отвечать.

Третьей серьезной проблемой стала заморозка средств. Счет посредника при платеже могут заблокировать банки, и пока он докажет отсутствие связей с Россией или тот факт, что поставки не подпадают под санкции, пройдет много месяцев. От такой угрозы можно застраховаться, но это влечет дополнительные расходы.

Ранее глава МСП Банка Иван Подберезняк сравнил российский бизнес, ведущий торговлю с Китаем, с «крадущимся в ночи татем» (вором), потому что тот вынужден использовать различные ухищрения. По его мнению, корень проблемы лежит в политической плоскости, найти способ устойчивого обхода санкций, например, в виде цифровых рубля или юаня, не получится.