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Евросоюз введет новые санкции против Ирана в авиасекторе

Евросоюз (ЕС) намерен ввести новые санкции против Ирана, которые затронут авиасектор.

Евросоюз введет новые санкции против Ирана в авиасекторе
© globallookpress.com

Об этом стало известно из заявления главы евродипломатии объединения Жозепа Борреля, опубликованного на официальном сайте внешнеполитического ведомства Евросоюза.

«Евросоюз отреагирует оперативно и в координации с международными партнерами, в том числе через введение новых ограничительных мер против Ирана», — говорится в документе.

Уточняется, что рестрикции будут введены в отношении лиц и организаций, причастных к иранским программам баллистических ракет и беспилотников. Кроме того, рассматриваются также ограничительные меры в иранском авиационном секторе.

Ранее Иран пообещал дать соразмерный ответ на заявление Великобритании, Франции и Германии о намерении наложить на него санкции из-за якобы поставок баллистических ракет России. Тегеран назвал этот шаг трех европейских стран продолжением враждебной политики Запада и экономического терроризма против народа Ирана.

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