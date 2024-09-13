Евросоюз введет новые санкции против Ирана в авиасекторе

Евросоюз (ЕС) намерен ввести новые санкции против Ирана, которые затронут авиасектор.

Об этом стало известно из заявления главы евродипломатии объединения Жозепа Борреля, опубликованного на официальном сайте внешнеполитического ведомства Евросоюза.

«Евросоюз отреагирует оперативно и в координации с международными партнерами, в том числе через введение новых ограничительных мер против Ирана», — говорится в документе.

Уточняется, что рестрикции будут введены в отношении лиц и организаций, причастных к иранским программам баллистических ракет и беспилотников. Кроме того, рассматриваются также ограничительные меры в иранском авиационном секторе.

Ранее Иран пообещал дать соразмерный ответ на заявление Великобритании, Франции и Германии о намерении наложить на него санкции из-за якобы поставок баллистических ракет России. Тегеран назвал этот шаг трех европейских стран продолжением враждебной политики Запада и экономического терроризма против народа Ирана.