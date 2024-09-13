ЦБ повысил ключевую ставку

Банк России в пятницу, 13 сентября, принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора, опубликованного на его сайте.

ЦБ уточнил, что текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%, считает регулятор. Центробанк не исключил возможности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», - уточняется в пресс-релизе.

Решение ЦБ совпало с ожиданиями ряда аналитиков. В частности, в ВТБ заявляли РБК, что инфляция складывается выше прогноза регулятора. Там же отметили, что собственный прогноз ЦБ по итогам июльского заседания допускает рост ключевой ставки. В Россельхозбанке указывали на то, что сейчас есть «все предпосылки» для повышения.

На предыдущем заседании Банк России повысил ставку на 200 б.п. - до 18% годовых. Тогда ЦБ связал эту необходимость с ускорившейся инфляцией в связи с ростом внутреннего спроса.