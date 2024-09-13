В ЦБ оценили риски для инфляции

ЦБ: риски для инфляции на среднесрочном горизонте смещены к проинфляционным
Баланс рисков для инфляции на среднесрочном горизонте существенно смещен в сторону проинфляционных. Рост проинфляционных рисков связан, в том числе, с ухудшением внешних условий.
Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора.
"На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных. Увеличились проинфляционные риски, связанные с ухудшением условий внешней торговли. Также остаются риски, связанные с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии", - говорится в сообщении.