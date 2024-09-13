В ЦБ оценили риски для инфляции

Баланс рисков для инфляции на среднесрочном горизонте существенно смещен в сторону проинфляционных. Рост проинфляционных рисков связан, в том числе, с ухудшением внешних условий.

Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора.