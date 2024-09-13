Индекс Мосбиржи резко упал после решения ЦБ по ставке
Российский рынок акций показал резкое снижение после оглашения Центробанком РФ решения по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи.
Напомним, что Банк России в пятницу, 13 сентября, принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. ЦБ уточнил, что текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%, считает регулятор. Центробанк не исключил возможности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
По состоянию на 13:29 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 2625 пунктов. Сразу же после публикации пресс-релиза на сайте регулятора индикатор упал до 2601,14 пункта, сократившись на 0,9% от уровня до решения по ставке. К 13:34 мск снижение затормозилось, и к закрытию предыдущего торгового дня бенчмарк падал на 0,08%, до 2612,72 пункта.
По данным биржи, индекс РТС упал ниже 900 пунктов и составил в моменте 899,37 пункта, при этом до объявления находился на уровне 910 пунктов. По состоянию на 13:36 мск он теряет 0,08% к закрытию предыдущей сессии — 903,48 пункта