Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов в разговоре с Рамблером прокомментировал решение Центробанка о повышении ключевой ставки. ЦБ уточнил, что текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%, считает регулятор. Центробанк не исключил возможности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Банк России в пятницу, 13 сентября, принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. ЦБ уточнил, что текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%, считает регулятор. Центробанк не исключил возможности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Решение о повышении ключевой ставки в последние дни стало ожидаемым. Дело в том, что недавно появились данные об инфляции в августе, которые показали ее ускорение в этом месяце до 0,2%. При этом обычно в августе наблюдается дефляция. Кроме того, инфляционные ожидания достигли максимума с начала года, а Центральный банк смотрит на этот показатель. Поэтому, несмотря на то, что с последнего повышения ключевой ставки в конце июля прошло совсем немного времени, регулятор на основании имеющейся у него информации решил вновь повысить ставку. Сергей Суверов Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ

Вопреки ожиданиям ряда специалистов ЦБ повысил ставку не на 2%, а на 1%, подчеркнул эксперт.

Индекс Мосбиржи резко упал после решения ЦБ по ставке

«Он решил не прибегать к самому жесткому сценарию и сделал, скорее, промежуточный шаг. Однако в данной ситуации более важной является риторика регулятора – ЦБ допустил возможность нового повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Как мне кажется, это станет разочаровывающим сигналом для фондового рынка, поскольку многие там рассчитывали на смягчения политики ЦБ», - отметил специалист.

Суверов напомнил, что многие крупные российские банки повысили ставки по вкладам, не дожидаясь заседания ЦБ.

«Думаю, что в дальнейшем ЦБ будет смотреть на динамику экономики, на динамику кредитования, на темпы роста цен и на инфляционные ожидания, и, исходя из соответствующих данных, принимать решения по ключевой ставке», - заключил эксперт.

Ранее ЦБ заявил о замедлении темпов роста российской экономики.