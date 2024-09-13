В ЦБ спрогнозировали существенный рост экономики России

Руководство Центробанка (ЦБ) ожидает сохранение существенных темпов роста российской экономики в 2025 году. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте ЦБ.

Замглавы ЦБ отметил, что национальной экономике удалось расти значительными темпами даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора и неоднократного повышения ключевой ставки. Подобной динамики, пояснил он, удалось добиться во многом благодаря резкому увеличению притока инвестиций.

«Инвестиции возросли с конца 2021 года очень значительно», — заявил Заботкин.

Он добавил, что в сравнении с показателем четвертого квартала 2021-го приток вложений в российскую экономику увеличился на 25 процентов по итогам первой половины 2024 года. Подобная динамика, по его мнению, будет оказывать положительный эффект на рост производительности труда и приведет к большей эффективности бизнес-процессов.

«Потенциал экономики в следующем году продолжит расти существенными темпами», — резюмировал зампред регулятора.

По итогам 2023 года российская экономика выросла на 3,6 процента, темпы увеличения национального ВВП в январе-марте 2024-го президент РФ Владимир Путин оценил в 5,4 процента. Однако во втором квартале динамика замедлилась, заявила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Глава регулятора связала это с рядом факторов, включая усиление дисбаланса спроса и предложения, а также ограниченность производственных мощностей и рабочей силы.