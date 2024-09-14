От газа из РФ отказался один из последних потребителей в ЕС

В последние годы Европа активно ищет альтернативы российскому газу, и одним из значимых шагов в этом направлении стало решение австрийской компании Wien Energy GmbH полностью отказаться от закупок энергоресурсов из России с 2025 года. Это решение обусловлено стремлением стран Евросоюза (ЕС) повысить свою энергетическую независимость и надежность поставок. URA.RU подробнее рассказывает о причинах отказала от российского газа и какие страны пока не смогли решиться на этот шаг.

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От российского газа отказался один из последних потребителей в ЕС

Австрийская компания Wien Energy GmbH, обслуживающая более двух миллионов клиентов в Вене и окрестностях, с 2025 года полностью откажется от закупок российского газа. Глава канцелярии Вены по экономическим вопросам Петер Ханке отметил, что независимость от российских поставок важна для надежности энергоснабжения.

Вся энергия, используемая домохозяйствами и промышленностью, будет поступать только из нероссийских источников. Wien Energy уже заключила контракты на поставки газа из Северной Африки и Северного моря, а также с экспортерами СПГ, что в совокупности обеспечивает 12% потребления газа в Австрии. Ожидается, что новые контракты не повлияют на цены для потребителей.

Почему некоторые страны продолжают закупать газ из РФ

Несмотря на снижение закупок российского газа, некоторые страны продолжают его импортировать из-за доступности. Эксперт Александр Фролов подчеркнул, что за первые пять месяцев 2024 года поставки газа из России превысили показатели аналогичного периода 2023 года.

Основные маршруты остаются через украинский коридор и «Турецкий поток». Хотя Болгария отказалась от газа по рублевой схеме, другие страны активно используют оставшиеся возможности. Доступность газа — ключевое конкурентное преимущество, позволяющее компаниям продолжать контракты с «Газпромом».

Американские поставщики газа в Евросоюз теряют сотни миллионов долларов

Однако на некоторых рынках, таких как Германия, существуют технические ограничения. Ситуация на газовом рынке в Европе остается нестабильной, зависимой от спроса в разных секторах.

Кто покупает российский газ в ЕС

По данным аналитической компании ICIS, в прошлом месяце поставки российского трубопроводного газа и СПГ составили 15% от общего объема поставок в страны ЕС, а также в Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию. Несмотря на заявления о готовности ЕС обходиться без газа из России, реальный потребительский рынок остается разрозненным, с активными закупками в Венгрии, Словакии и Австрии.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отмечает снижение зависимости ЕС от российского газа с 45% в 2021 году до 15% в 2022 году. ЕС готовится к завершению действия соглашения о транзите газа через Украину, что должно привести к новому этапу в энергетической политике Европы.