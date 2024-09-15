Названы страны ЕС, наиболее зависящие от никеля из России
Среди недружественных стран Финляндия и Эстония оказались самыми зависящими от российского никеля странами. К такому выводу пришло агентство РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade за первое полугодие 2024 года.
Сильнее всего от поставок российского никеля зависит Финляндия. Доля импорта составляет 88,4 процента (или 335,7 миллиона долларов).
На втором месте оказалась Эстония - в ее импорте 44,1 процента пришлись на поставки из России (1,5 миллиона долларов).
На третьем месте - Чехия с 7,7 процента (14,4 миллиона долларов). Далее идут Германия (7,4 процента и 80,1 миллиона долларов) и Болгарией (5,7 процента и 485,5 тысячи долларов).
Также из недружественных государств никель у России покупали Словения, Нидерланды, Польша, Латвия, Испания и ряд других стран.
Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать над ограничениями экспорта из РФ стратегического сырья, такого как уран, титан и никель, но не во вред интересам российской экономики.