Названы страны ЕС, наиболее зависящие от никеля из России

Среди недружественных стран Финляндия и Эстония оказались самыми зависящими от российского никеля странами. К такому выводу пришло агентство РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade за первое полугодие 2024 года.

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Сильнее всего от поставок российского никеля зависит Финляндия. Доля импорта составляет 88,4 процента (или 335,7 миллиона долларов).

На втором месте оказалась Эстония - в ее импорте 44,1 процента пришлись на поставки из России (1,5 миллиона долларов).

На третьем месте - Чехия с 7,7 процента (14,4 миллиона долларов). Далее идут Германия (7,4 процента и 80,1 миллиона долларов) и Болгарией (5,7 процента и 485,5 тысячи долларов).

Также из недружественных государств никель у России покупали Словения, Нидерланды, Польша, Латвия, Испания и ряд других стран.

Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать над ограничениями экспорта из РФ стратегического сырья, такого как уран, титан и никель, но не во вред интересам российской экономики.