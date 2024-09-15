Стало известно, когда платежная система «Мир» заработает в Иране

Российская платежная система «Мир» интегрируется с иранской «Шетаб», через полгода она начнет работать в Иране. Об этом заявил посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали, передает ТАСС.

Дипломат сделал заявление на полях Медиасаммита БРИКС, проходящего в Москве.

«Сейчас мы пытаемся соединить платежные системы "Мир" и "Шетаб"», — сказал Джалали.

По его оценке, примерно через полгода платежная система «Мир» начет работать в Иране. «Шетаб» сейчас функционирует на тестовом уровне.

Ранее в МИД РФ рассказали, что российско-иранское сотрудничество проверено временем и негативно не влияет на безопасность других стран.