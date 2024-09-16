Большинство стран Евросоюза и Еврокомиссия (ЕК) поддерживают идею заморозить активы России сразу на 36 месяцев вместо 6. Об этом сообщила Politico со ссылкой на европейских дипломатов. ТАСС

По сведениям газеты, на встрече чиновники также обсуждали возможность заморозить российские активы на пять лет и анализировать правильность этого решения ежегодно и принимать его большинством голосов, а не единогласно. Издание со ссылкой на европейских дипломатов отмечает, что таким образом одна страна-участник Евросоюза — например, Венгрия — не сможет помешать длительной заморозке активов. Говорит Москва

Ранее в ЕК предложили послам стран Евросоюза рассмотреть три варианта продления заморозки российских активов, хранящихся в западных финансовых организациях. Lenta.ru