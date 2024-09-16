Аналитики оценили решение ЦБ по ключевой ставке

Центральный банк России повышает ключевую ставку для снижения уровня потребления и стимулирования накоплений среди населения. Об этом заявил бывший профессор ВШЭ и инвестбанкир Евгений Коган, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, в стране растут реальные доходы из-за низкой безработицы и дефицита рабочих рук. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь сотрудников.

"Основная причина — высокая ставка, которая способствует повышению нормы накопления", — подчеркнул Коган.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в минувшую пятницу объяснила ужесточение денежно-кредитной политики стремлением снизить инфляцию до 4%. Она отметила, что инфляция в 6-8% опасна, так как может быстро стать двузначной.

В 2023 году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз, до 16% годовых в декабре. Затем она была сохранена на этом уровне четыре раза. 26 июля 2024 года ЦБ повысил ключевую ставку с 16% до 18%.

Ключевая ставка была повышена из-за того, что бюджетный стимул привел к росту заработка крупных предприятий и домохозяйств и, соответственно, к образованию «денежного навеса» в экономике, поделился с НСН бывший глава Центрального банка РФ Сергей Дубинин. По его словам, в российской экономике происходит активный рост доходов.

Экс-глава регулятора указал, что Центробанку нужно дальше сотрудничать с Минфином для контроля расходов федерального бюджета.

Сейчас то, что называется бюджетный стимул, провоцирует очень быстрый рост доходов корпораций и домохозяйств. В результате денег в экономике больше, то есть денежный спрос — навес, больше, чем, соответственно, предложение, — отметил Дубинин.

Он добавил, что уменьшить этот навес только с помощью усиления кредитных условий невозможно даже в случае поднятия ставки до 20%.

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Ключевая ставка в 19-20% не снизит инфляцию в России, ни одна страна в мире не могла этого сделать во время боевых действий, заявил экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.

«Ставка в 20% в ближайшие месяцы абсолютно реальна. При этом сам Центробанк и все остальные прекрасно понимают, что повышение ставки никак не повлияет на ситуацию. Это такое ритуальное действие. ЦБ должен как-то обозначать, что он пытается что-то сделать с инфляцией. Но реально ставкой с инфляцией сейчас ничего не сделаешь, потому что всем давным-давно известно из экономической истории, что любая страна в любые времена на любом континенте во время боевых действий инфляцию понизить никогда не могла. Инфляция всегда в этой ситуации растет, что бы там ни делал Центробанк или кто-то еще. Думаю, что все прекрасно понимают, что с инфляцией сейчас сделать ничего нельзя, но можно попытаться ее как-то замедлять… С другой стороны, неизвестно вообще, нужно ли ее замедлять. Потому что все, в общем, уже научились как-то жить с этой инфляцией», – сказал Ракша.

Он подчеркнул, что при высокой инфляции не стоит ждать снижения ключевой ставки.

«Ставка не будет снижаться. При высокой инфляции снижать ставку никто не станет. Инфляция замедлится не раньше, чем закончатся боевые действия. Вся экономическая история, известная нам, говорит об этом», – добавил собеседник НСН.

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Повысив ключевую ставку, Банк России послал сигнал бизнесу — инвестиции не будут окупаться. Об этом заявил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. Его цитируют «Ведомости».

Он полагает, что высокая ключевая ставка может стать причиной ухода России в режим самоухудшающегося производственного потенциала, когда темпы роста, выбираемые в качестве ориентира, будут становиться все меньше и меньше. В свою очередь, предприниматели понимают, что если они просто вложат деньги в облигации федерального займа, которые считаются абсолютно надежным активом, то получат доходность, превышающую рентабельность их бизнеса.

Кроме того, Белоусов предупредил, что высокий «ключ» может обернуться волной банкротств малых и средних компаний, которые не относятся к категории системообразующих отраслей. Проблемы ожидают и застройщиков, которые столкнутся с ужесточением требований со стороны банков.

О влиянии ключевой ставки на инвестиции высказался и директор Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. Он убежден, что без их поддержки не получится сосредоточиться на расширении предложения. Между тем охлаждение спроса оборачивается стагнацией вложений и ставит под вопрос обеспечение национальной безопасности на должном уровне.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов обратил внимание, что из-за высокой ключевой ставки кредиты для предприятий реального сектора становятся все дороже. Кроме того, растут риски банкротств предпринимателей из малого и среднего сегмента.

Однако главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков призвал не забывать, мягкая ДКП в условиях аномально низкой безработицы и дефицита рабочих рук становится причиной неэффективного распределения ограниченных ресурсов. Предприятия, рассчитывая на высокий рост цен и спрос, получают займы для финансирования расширения штата и товарных запасов, которые, как ожидается, станут еще дороже в будущем. Это оборачивается снижением предсказуемости и перераспределением ресурсов в пользу секторов экономики, которые не обязательно обладают высоким потенциалом роста.

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Россиянам стоит присмотреться к наиболее консервативным способам сохранения и приумножения денег.

Такой совет гражданам с накоплениями дал российский экономист, кандидат экономических наук Николай Кульбака, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, после того, как Центральный банк РФ вновь поднял ключевую ставку, на этот раз с 18% до 19% годовых, у россиян появилась возможность положить свои сбережения под ещё более выгодный процент в банк и получить возросшую доходность.

Такой способ использования денег, как объяснил эксперт, является наиболее безопасным, т.к. государство гарантирует возврат депозитов определённого размера за счёт системы страхования. Так что риски при открытии депозита минимальны, пишет «Лента.ру».

Как объяснил Кульбака, хранение денег на банковских вкладах позволяет уберечь свои сбережения от инфляции. В данный момент её официальный уровень в 9% практически в два раза ниже, чем процент, который банки предлагают по депозитам.

ЦБ России на последнем заседании от 13 сентября решил увеличить ключевую ставку с 18 до 19 %. Это уже второе повышение ставки, за последние три месяца, пишет СевастопольМедиа.

В результате повышения ключевой ставки ЦБ, банки скорее всего увеличат процентные ставки по ипотеке на 1 %.

При этом по мнению заведующего кафедрой ипотечного кредитования Финансового университета Александра Цыганова, рост ставок станет очевидным лишь при взаимодействии с клиентами, а не через рекламные каналы.

Каких-либо других изменений условий ипотечных программ не произойдет. Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова считает, что ипотечные ставки уже достигли своих максимальных уровней, в результате чего у банков остался только один выход – временно приостановить предложение по ипотечным продуктам.

Отмечается, что интерес к жилищному кредитованию снижается второй месяц подряд, это также связано сокращением семейной ипотеки, завершением программ по льготной и сельской ипотекам.

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Рост ключевой ставки должен стать причиной для пересмотра цен на недвижимость. Не исключено, что вскоре начнется снижение цен на первичном и вторичном рынках, такое мнение высказал в беседе с «Известиями» коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

«Новый уровень ключевой ставки ЦБ РФ не вызовет сиюминутной коррекции цен на первичном рынке, так как предыдущий уровень в 18% уже был высок для большинства покупателей. Однако новое повышение ставки, вероятно, приведет к пересмотру стоимости недвижимости, и в перспективе года рынок, вероятно, ждет снижение цен на новое и вторичное жилье», — обратил внимание специалист.

Белокуров отметил, что сохранившиеся льготные ипотечные программы, такие как семейная ипотека, программа для IT-специалистов и субсидированные программы от застройщиков, действуют в пользу сохранения текущих цен на жилье в новостройках. Но у подобных кредитов есть лимиты, то есть часть стоимости квартиры, не вписывающуюся в этот лимит, придется выплачивать по рыночной ставке. Такая особенность поспособствует охлаждению активности даже в льготном сегменте ипотечного кредитования, полагает эксперт.

«Поэтому повышение ключевой ставки в ближайшие месяцы приведет к постепенному снижению цен на новое жилье. Поскольку охлаждение рынка первичного жилья — это одна из целей Банка России, а застройщики успели накопить внушительную подушку безопасности за годы массовой льготной ипотечной программы, мы считаем, что такая коррекция цен — это здоровый рыночный цикл, и он будет полезен рынку», — добавил Белокуров.

На вторичном же рынке давно сохраняется стагнация из-за высокой ключевой ставки, продолжил специалист. По его словам, очередное ее повышение должно, наконец, сподвигнуть продавцов к предложению существенных дисконтов.

«В течение нескольких месяцев мы будем наблюдать снижение цен на готовое жилье. И если раньше мы отмечали скидки в пределах 3%, то теперь покупатели "вторички" смогут рассчитывать на более щедрые дисконты — до 15–20%», — резюмировал Белокуров.

Индекс Мосбиржи, главным фактором давления на который еще на прошлой неделе почти все аналитики называли повышение ключевой ставки ЦБ, после ее фактического повышения, наоборот, воспрянул духом и начал расти. Впрочем, об устойчивом росте российского рынка акций пока говорить рано - скорее всего, будет уже хорошо, если до конца года индекс восстановится и закрепится на уровнях повыше, чем было летом и в начале осени.

В понедельник днем индекс Мосбиржи поднимался примерно на 2% к уровню закрытия пятницы и торговался возле 2700 пунктов. При этом в пятницу Банк России повысил ключевую ставку с 18% до 19% годовых и дал четкий сигнал, что уже в октябре ставка может вырасти еще. Обычно такие новости (и даже просто ожидание инвесторами ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ) влияют на рынок акций плохо, поскольку высокие ставки считаются временем не для рисковых инвестиций, а для открытия банковского вклада или покупки облигаций. Со стороны многих компаний, чьи акции торгуются на бирже, высокие ставки означают возможные трудности с развитием бизнеса из-за большой стоимости заемных денег и, соответственно, спад интереса инвесторов к их бумагам.

Во многом именно на таких ожиданиях российский фондовый рынок в последнее время и падал (еще на это влияли в том числе санкции и геополитические события). По сравнению с майскими пиками индекс Мосбиржи просел к текущему моменту примерно на четверть, с начала года - на 10%.

Не обошла вниманием на пятничной пресс-конференции по ключевой ставке происходящее и глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее мнению, спад на фондовом рынке был обусловлен сочетанием нескольких факторов. К ним относятся ужесточение денежно-кредитной политики, на фоне которого повысилась привлекательность других инструментов финансового рынка, корректировка ожиданий инвесторов в отношении перспектив корпоративной прибыли, а также переоценка ожиданий по дивидендам.

"Мы рассчитываем, что в целом рынок акций будет развиваться достаточно стабильно", - отметила Набиуллина.

В итоге в пятницу индекс Мосбиржи вырос на 2,45%.

"В преддверии сентябрьского заседания Банка России рынок закладывал возможность повышения ставки вплоть до 20%, поэтому, мы полагаем, что решение регулятора поднять ставку до 19% уже отражено в текущих ценах и, более того, воспринято с оптимизмом ("спасибо, что не 20%")", - говорит ведущий аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Несмотря на то, что высокие ставки в экономике оказывают негативное воздействие на бизнес, бумаги отдельных эмитентов выглядят дешевыми и перспективными, считает эксперт.

"Отдельные компании будут даже извлекать выгоду из высоких ставок, поэтому говорить о тотальном отсутствии интереса к фондовому рынку не приходится. Мы полагаем, что на текущий момент нет оснований для снижения индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов и ожидаем, что в ближайшей перспективе индикатор будет если не расти, то консолидироваться в диапазоне 2500-2800 пунктов", - прогнозирует Пырьева.

По ее словам, при отсутствии серьезных шоков "дно" для индекса Мосбиржи сейчас располагается как раз на отметке 2500 пунктов. А если брать самый благоприятный сценарий развития событий (например, довольно оптимистичные финансовые результаты ряда компаний за первое полугодие), то не исключен и рост индекса до 3000 пунктов до конца нынешнего года, допускает аналитик.

По мнению же главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, инвесторам сейчас лучше придерживаться защитной стратегии и выбирать депозиты, фонды ликвидности и облигации с плавающим купоном.