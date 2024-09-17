В России спрогнозировали скорое замедление роста цен

В Министерстве экономического развития (Минэке) ожидают замедления темпов роста потребительских цен в России до 8,1 процента в сентябре 2024 года с 9,05 процента в августе. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базовый вариант прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы.

В ведомстве ожидают, что стоимость продуктов питания в стране к концу первого месяца осени вырастет в среднем на 8,1 процента в годовом выражении против прироста в 9,72 процента в августе. В свою очередь, темпы увеличения цен в непродовольственном сегменте, согласно прогнозу министерства, по итогам сентября замедлятся до 5,4 процента.

Что касается услуг, то их стоимость за первый осенний месяц увеличится на 10,6 процента против августовского прироста в 11,73 процента. Высокие темпы роста будут сохраняться и в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), в этом сегменте средний прирост цен к концу сентября составит 10,6 процента. Последнее в ведомстве связали в первую очередь с индексацией тарифов, проведенной в июле впервые за полтора года. Годовой рост цен на промышленную продукцию к началу октября замедлится до 5,2 процента, резюмировали в Минэке.

В Центробанке (ЦБ) прогнозируют, что ожидать устойчивого замедления темпов роста потребительских цен в России стоит не раньше 2025 года. По итогам 2024-го в регуляторе прогнозируют, что к концу декабря годовая инфляция в стране, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5-7 процентов. В 2025 году, согласно оценке ЦБ, темпы роста цен в РФ приблизятся к целевому значению и составят 4-4,5 процента, а в 2026-м — закрепятся на необходимом уровне.