Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 2,2-2,43%

Индекс Мосбиржи начал неделю активным ростом. По итогам основной сессии рублевый индикатор подрос на 2,43%, до 2 744,2 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,2%, до 948,5 пункта. Курс юаня к рублю за день подрос на 1,21%, до 12,92 рубля.

"Уверенности покупателям придавали растущие котировки нефти и слабость рубля. Также в понедельник обычно реализуется спрос, отложенный с конца предыдущей недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные", - рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Мировые рынки торгуются в неполном составе - в КНР 16 и 17 сентября биржи закрыты в связи с национальными праздниками. Между тем Goldman Sachs и Citigroup снизили прогноз по годовому росту ВВП Китая в 2024 году до 4,7%. На американском рынке инвесторы ждут решения по процентной ставке ФРС, заседание состоится в среду. Как ожидается, процентные ставки будут опущены, интрига остается в шаге снижения, сообщил Шепелев.

Рынок акций

В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги "Магнита" (+5,03%), акции МТС (+4,97%), котировки "Селигдара" (+4,74%), бумаги Solidcore (+4,52%), котировки "Русгидро" (+4,2%), обыкновенные и привилегированные акции "Ростелекома" (+3,45% и +3,28%).

"Бумаги МТС в долгосрочной перспективе могут стать одной из интересных идей под выплату итоговых дивидендов за 2024 год. От "Магнита", в то же время, не исключают выплаты промежуточных дивидендов за текущий год", - сказала Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес капитал".

Акционеры "Ростелекома" одобрили выплаты за 2023 год в размере 6,06 рубля с текущей доходностью около 7,75% и 8,2% по обыкновенным и привилегированным бумагам и закрытием реестра 27 сентября.

Акции золотодобытчиков были в лидерах роста после достижения ценами на драгоценный металл очередного исторического пика $2 617 за унцию, от которого котировки к вечеру отступили, но оставались выше $2 600 за унцию.

"В частности, опережающими темпами после обновления в сентябре минимума с января 2023 года повышались акции "Селигдара", который рекомендовал дивиденды за первое полугодие текущего года в размере 2 руб. на акцию (текущая доходность 3,75%) с закрытием реестра 11 октября. Выплаты будут осуществляться из нераспределенной прибыли прошлых лет, в то время как в I полугодии этого года "Селигдар" получил убыток по МСФО в размере 5,2 млрд рублей против убытка 7,3 млрд рублей годом ранее. Одна из причин убытка компании - "золотые" облигации, номинал которых привязан к цене драгоценного металла, что увеличивает оценку долговой нагрузки при росте золота и девальвации рубля, приводя к более слабой динамике бумаг "Селигдара" по сравнению с его конкурентами", - отметила эксперт.

Она добавила, что общерыночный оптимизм может какое-то время подталкивать акции "Селигдара" наверх, ограничивая эффект высокой долговой нагрузки на настроения, который, однако, при прочих равных может дать о себе знать в среднесрочной перспективе.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки "Глобалтранса" (-2,33%), акции ПИК (-1,29%), котировки "Распадской" (-0,79%), обыкновенные акции "Мечела" (-0,51%), бумаги "Самолета" (-0,3%) и котировки АФК "Система" (-0,25%).

Прогноз

При сохранении благоприятной конъюнктуры сырьевого и валютного рынков подъем в акциях может продолжиться, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 17 сентября - 2 675 - 2 775 пунктов. На валютном рынке в компании краткосрочно ожидают тестирования отметки 12,9 рубля за юань, доллара - около 92 рублей.

Во Freedom Finance Global прогнозируют, что завтра индекс Мосбиржи может показать динамику в коридоре 2 740 - 2 760 пунктов, курс доллара - в диапазоне 90-93 рублей, евро - в коридоре 100-103 рублей, юань - в коридоре 12,4-13 рублей.