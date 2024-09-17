России спрогнозировали мировое лидерство по вылову минтая

Россия по итогам 2024 года может сохранить мировое лидерство по вылову минтая, добыча составит около 1,9 млн тонн.

Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"По нашим оценкам, с учетом текущей промысловой обстановки вылов минтая в России по итогам года составит около 1,9 млн тонн, что несколько меньше, чем в прошлом году, когда был установлен 25-летний рекорд. Корректировка наших более ранних прогнозов вызвана природным факторами: промысел во втором по значимости районе промысла - в Беринговом море - почти на треть отстает от показателей прошлого года из-за сложной погодной обстановки в основной период промысла и особенностей формирования промысловых скоплений. Тем не менее, Россия сохранит за собой статус крупнейшего добытчика минтая в мире", - сказал Буглак.

Он добавил, что американские рыбаки добыли 1,21 млн тонн, что почти на 26% меньше, чем российские.

"Считаем, что этот разрыв в вылове сохранится в этом году. Итоговый вылов американских рыбаков будет на уровне разрешенного объема в 1,5 млн тонн", - подчеркнул Буглак.

По его словам, вылов минтая на 9 сентября 2024 года уже превысил 1,6 млн тонн, что на 1% больше показателя за аналогичный период 2023 года.

"Таким образом на минтай приходится свыше 45% всего российского улова в этом году", - подчеркнул эксперт.

Ранее ассоциация сообщала, что вылов минтая в России в 2023 году вырос на 3%, до 1,96 млн тонн, что стало рекордом за последние 25 лет.

ТАСС - официальный информационный партнер VII Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.