Казахстан готов нарастить экспорт нефти на рынок Германии

Казахстанские власти готовы к наращиванию экспорта нефти на рынок Германии и приглашают немецкие компании к совместной геологоразведке и добыче редкоземельных металлов.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на второй встрече глав государств Центральной Азии и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Астане.

"Казахстан готов нарастить экспорт в Германию по 100 товарным позициям на сумму $850 млн. Будучи надежным и одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Германию, Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок. Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов. Для устойчивого прогресса наших государств считаю важным активизировать совместную деятельность по переходу на альтернативные источники энергии. Выражаем готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере развития водородной энергетики. Наша страна совместно с Узбекистаном и Азербайджаном прорабатывает проект строительства линии по передаче зеленой энергии по дну Каспийского моря и далее в страны Европы. Предлагаем германским партнерам рассмотреть возможность участия в этом стратегическом проекте", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Токаев также пригласил немецкие компании к совместной геологоразведке и добыче редкоземельных металлов.