Казахстан готов нарастить экспорт нефти на рынок Германии
Казахстанские власти готовы к наращиванию экспорта нефти на рынок Германии и приглашают немецкие компании к совместной геологоразведке и добыче редкоземельных металлов.
Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на второй встрече глав государств Центральной Азии и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Астане.
"Казахстан готов нарастить экспорт в Германию по 100 товарным позициям на сумму $850 млн. Будучи надежным и одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Германию, Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок. Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов. Для устойчивого прогресса наших государств считаю важным активизировать совместную деятельность по переходу на альтернативные источники энергии. Выражаем готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере развития водородной энергетики. Наша страна совместно с Узбекистаном и Азербайджаном прорабатывает проект строительства линии по передаче зеленой энергии по дну Каспийского моря и далее в страны Европы. Предлагаем германским партнерам рассмотреть возможность участия в этом стратегическом проекте", - цитирует главу государства его пресс-служба.
Токаев также пригласил немецкие компании к совместной геологоразведке и добыче редкоземельных металлов.
"Предлагаю наладить сотрудничество по принципу "сырье в обмен на технологии" с первичной и вторичной обработкой руд в регионе. В данном контексте приветствуем реализацию инвестиционного проекта компании HMS Bergbau по добыче и переработке лития в Восточно-Казахстанской области на сумму более $500 млн. Мы готовы и далее предоставлять германским инвесторам благоприятные условия для разведки и освоения месторождений драгоценных и цветных металлов на территории нашей страны. Считаю целесообразным при поддержке наших европейских партнеров создать региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам на базе казахстанского Центра технологического прогнозирования", - отметил лидер республики.