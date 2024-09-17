Стало известно, как изменение ключевой ставки ЦБ повлияло на бизнес

На заседании 13 сентября Банк России принял решение об увеличении ключевой ставки до 19%, что стало уже пятым повышением за год. Эксперты, опрошенные изданием «Абзац», рассказали, как сейчас фирмы ведут бизнес в России.

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В частности, по словам исполнительного директора Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антона Свириденко, компании «в частных опросах трубят тревогу». Как уточнил он, это касается в первую очередь закредитованного бизнеса. Собеседник обратил внимание на то, что с 2022 по 2024 год доля кредитов с плавающей ставкой увеличилась с 40 до 53%.

«Компании выходят из ситуации по-разному. Это сокращение инвестиций, перекредитование (связано с высокими рисками), поиск дешевых средств на внешних рынках (выпуск облигаций за рубежом), сокращение дивидендов», - пишет издание со ссылкой на Свириденко.

По словам владельца компании по управлению производственной недвижимостью ООО «Капитал» Николая Пальченко, инвестиции в текущих экономических условиях «стали невозможны». Как уточнил он, «дорогим выходит пополнение оборотных средств в банке». Следовательно, стало невыгодно наращивать выпуск продукции на существующих мощностях и увеличивать товарооборот, указал эксперт.