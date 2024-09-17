ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год

Банк России скорректировал в большую сторону прогноз прибыли банковского сектора РФ на 2024 год. Так, он повысился до 3,3-3,8 трлн рублей, тогда как ранее прогнозировалась сумма в диапазоне 3,1-3,6 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

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Как отмечается, стоимость риска в корпоративном портфеле остается ниже исторической, а рост бизнеса способствует расширению операционной прибыли банков. Прогноз по прибыли сектора на 2025 год оставили на уровне 2,7-3,2 трлн рублей.

В общей сложности российским банкам удалось заработать за январь - июнь 2024 года 1,7 трлн рублей чистой прибыли (899 млрд рублей - в первом квартале и 770 млрд рублей - во втором).

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил РБК, что на прибыль российского бизнеса влияют различные факторы, в том числе адаптация к изменениям налоговой системы, высоким ставкам ЦБ и «глобальным вызовам», связанным с санкционными ограничениями.