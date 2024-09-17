В ЦБ назвали условия для снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки ЦБ не стоит на повестке дня, но станет возможным в случае падения темпов роста цен, значительного недоиспользования производственных ресурсов и роста безработицы, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах форума РБК Capital Markets.

"Если в силу каких-то причин, дополнительных шоков или еще каких-то факторов в будущем будет складываться такая ситуация, что экономика окажется в ситуации значительного недоиспользования своих производственных ресурсов, значительного роста безработицы, значительного снижения инфляции ниже целевого уровня, то, конечно, в этих условиях мы, как и любой центральный банк, будем готовы проводить мягкую денежно-кредитную политику", - передает слова Заботкина корреспондент "РГ".

Банк России уже проводил активное снижение ключевой ставки в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса существовал риск переохлаждения экономики страны, напомнил зампред ЦБ. Тогда Центробанк снизил ставку до 4,25%. Кроме того, ключевая ставка быстро снижалась для стимулирования экономического роста в 2022 году после того, как была резко повышена до 20% из-за внешних шоков.

Однако сейчас экономика находится в состоянии перегрева, считают в Центробанке, поэтому смягчение денежно-кредитной политики регулятора сейчас не обсуждается, пояснил Алексей Заботкин.