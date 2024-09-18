Индия готова покупать нефть у России по сниженным ценам

Индия готова покупать по сниженным ценам нефть у российских компаний, не находящихся под западными санкциями. Об этом в интервью Reuters сообщил министр нефти и природного газа южноазиатской республики Хардип Сингх Пури.

По его словам, западные санкции против России привели к ограничению цен на российскую нефть, а Индия готова покупать нефть и природный газ по самым низким возможным ценам у "кого угодно".

Он напомнил, что, помимо Нью-Дели, нефть у Москвы покупают европейские страны и японские компании.

"Если экспортер не находится под санкциями, я, без сомнения, куплю у поставщика, который предлагает самую низкую цену", - добавил министр.

Как ранее сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, Россия и Индия рассматривают возможность заключения долгосрочного соглашения на поставку нефти, в этом заинтересованы обе страны. Как отмечала индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники, такой договор позволил бы обеспечить стабильные и бесперебойные поставки по привлекательным для Нью-Дели ценам.

Индия стала первым рынком для РФ по поставкам нефти, в 2023-м они выросли в два раза по отношению к 2022 году и составили около 90 млн тонн. По словам Новака, в энергетической сфере на сегодняшний день Нью-Дели для Москвы является одним из ключевых партнеров.