Верховная Рада одобрила закон о повышении налогов

Законопроект о повышении ряда налогов прошел первое чтение в Верховной Раде Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

Парламент, в частности, поддержал повышение военного сбора с 1,5 процента до 5 процентов, установление ставки налога на прибыль банков за 2024 год в размере 50 процентов, а также повышение ставку налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) до 25 процентов.

Предполагается, что в текущем году такие налоговые изменения принесут госбюджету 58 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов), а в следующем — 137 миллиардов (3,3 миллиарда).

Ранее премьер-министр республики Денис Шмыгаль сообщил, что в 2025 году правительство запланировало потратить все полученные от налогообложения средства на нужды безопасности и обороны. Прочие расходы должны быть покрыты за счет внешних источников финансирования.

Глава правительства подчеркнул, что за первые восемь месяцев 2024 года Украина удвоила производство вооружений по сравнению с тем же периодом годом ранее.