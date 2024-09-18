Согласно данным Евростата, Румыния стала страной с самой высокой инфляцией в еврозоне.

По итогам августа в Румынии был зафиксирован рост потребительских цен в размере 5,3%. При этом средний рост цен в еврозоне составил только 2,2%.

Помимо этого, высокие темпы годовой инфляции были зафиксированы в Бельгии (4,3%) и в Польше (4%). А странами с самым низким показателем стали Литва (0,8%) и Латвия (0,9%). Всего годовой уровень инфляции в Евросоюзе составил 2,4% по итогам августа.

Напомним, что инфляция в России по итогам августа составила 9,05%.