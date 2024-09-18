Минприроды оценило запасы меди в России

Запасов меди в России при нынешних объемах добычи хватит на ближайшие 90 лет. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Минприроды, крупнейшие месторождения меди в России расположены в Забайкалье, на Чукотке, а также в Красноярском и Хабаровском краях. Козлов уточнил, что речь идет об Удоканском, Октябрьском, Талнахском, Малмыжском месторождениях и о Песчанке.

«Подавляющая часть (почти 97%) балансовых запасов меди в России сосредоточена в медно-никелевых, медно-порфировых, медно-кобальтовых, медноколчеданных, скарновых и ванадиево-железномедных рудах», — отметил глава Минприроды.

По словам министра, в настоящее время медь является третьим по уровню востребованности металлом в мире, уступая по этому показателю только железу и алюминию.

Накануне стало известно, что стремительный рост искусственного интеллекта может усугубить мировой дефицит меди, ключевого металла для «чистой» энергетики. По данным компании BHP cпрос на медь к 2050 году может вырасти на 72%.