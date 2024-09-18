Аналитик высказался о востребованности российского газа в Европе

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков высказался о востребованности российского газа в Европе.

«Интересно, что Евростат подтвердил, что на самом деле покупателей российского газа в Европе гораздо больше, чем формальных получателей, то есть туда газ приходит, потому что дальше он меняет право собственности и растекается по всей Европе», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, российская сторона прокачивает газ в Европу в течение всего 2024 года около максимальных объёмов по двум оставшимся маршрутам.

Как отметил Юшков, доля российского газа в Европе выросла, так как он там остался, он не переходит на рынки Азии.

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Эксперт также напомнил, что и российский СПГ в июле поставлялся в основном на европейский рынок.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в июле импортировал российский сжиженный природный газ на максимальные с конца зимы €565,7 млн.