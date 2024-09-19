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В Крыму продолжат подсчитывать ущерб от действий Украины

Парламент Крыма нового созыва продолжит практику подсчета ущерба, нанесенного полуострову Киевом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу парламента Владимира Константинова.

В Крыму продолжат подсчитывать ущерб от действий Украины
© РИА Новости

По его словам, сохранена рабочая группа по определению ущерба, нанесенного нам Украиной. Она будет усилена новыми кадрами.

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Константинов указал, что рано или поздно наступит мир, начнутся переговоры по поводу Украины с ее западными хозяевами.

Тогда будут представлены юридически оформленные претензионные документы, в которых будет отражён ущерб Крыма. Это станет одной из основ переговорного процесса.

Ранее глава парламента сказал, что ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак.