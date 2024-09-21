ЦБ понизил официальный курс доллара США и повысил курс евро

Центробанк установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 23 сентября, на уровне 92,5848 рубля, евро — 103,3773 рубля, юаня — 13,0425 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что снижение официального курса рубля до минимальных с середины октября 2023 года отметок происходит на фоне давления, которое продолжает оказывать на российскую валюту фактор внешней торговли.

По данным регулятора, за восемь месяцев реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 7,9 процента.