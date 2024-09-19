Эксперт объяснила, почему россиянам не раздают деньги

Россия не может последовать примеру властям Таиланда, которые выплачивают денежные средства гражданам для роста экономики. Об этом заявила агентству «Прайм» директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

Собеседница обратила внимание на отсутствие спада в РФ. О том, что правительство Таиланда начинает выплаты социально незащищенным слоям населения по 10 тысяч бат (около 27,5 тысяч рублей по текущему курсу), сообщило ранее издание The Straits Times. Мера затронет 14,6 миллиона граждан. Власти приняли данную меру с целью повышения темпов экономического развития страны. Соседняя Индонезия существенно опережает эту страну.

Эксперт пояснила, почему указанную стратегию не применяют в России. Так, по ее словам, прежде всего, дело в разнонаправленных векторах государственной политики. Экономист при этом указала на применение в России разовых выплат. Речь идет о материнском капитале, который получают родители при рождении ребенка, выплатах пенсионерам, родителям с детьми, которые проводили в разные годы, отметила Скорокина.

В прошлом году году годовой рост ВВП Таиланда составил 1,9%, в доковидном 2018-м он достигал 4,2%.