Стало известно о причинах подорожания меда в России

Цены на натуральный мед в России увеличилась на 30-50% на фоне массовой гибели пчел в основных медоносных регионах страны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Председатель «Пчеловодов Татарстана» сообщил о серьезных проблемах в отрасли. Массовый мор пчел связан с использованием агрохимикатов при опылении полей, которые затрагивают и пасеки. Это привело к дефициту продукции и значительному росту цен.

«Натуральный липовый мед в Татарстане в прошлом году стоил 2 тыс. рублей за три литра, а в этом его продают уже за 4 тыс. на фоне гибели пчел», — отметил председатель.

Ситуация затронула Татарстан, Башкирию, Ростовскую область и Алтайский край. В Ростовской области цены выросли в полтора раза, тогда как на Алтае пытаются сохранить прежний уровень.

Союз промышленных пчеловодов России работает над совершенствованием нормативной базы, чтобы учесть интересы всех сторон сельского хозяйства. Они призывают ужесточить наказание за нарушения в применении ядохимикатов на полях.

«Только в таком случае риск массовой гибели пчел и цены на натуральный мед будут ниже», — подчеркнули в Союзе.

До этого россиянам рассказали, что некоторые фальсификаты меда содержат опасные вещества, которые производители добавляют для улучшения вида продукта. Чаще встречаются другие способы подделки, например, разбавление меда сахарным сиропом. При этом человек не получит из меда тех полезных веществ, на которые рассчитывал.